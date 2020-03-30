У штаб-квартирі НАТО підняли прапор Північної Македонії

Прапор Північної Македонії був піднятий сьогодні у штаб-квартирі НАТО на спеціальній церемонії, присвяченій вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу НАТО.

Церемонії підняття прапора також проходили одночасно в Командуванні операціями союзників (SHAPE) у бельгійському Монсі та Командуванні з питань трансформації союзників у Норфолку, штат Вірджинія (США).

JOIN LIVE: Ceremony marking the accession to #NATO of the Republic of #NorthMacedonia https://t.co/t2qlCnLl19 — NATO (@NATO) March 30, 2020

"Це історичний момент для Північної Македонії. Це відбувається через роки наполегливості, рішучості та відданості реформам. У найкращому дусі Альянсу, завдяки політичній мужності та баченню, Північна Македонія та Греція досягли історичного компромісу щодо питання назви. Угода зробила можливим вступ до НАТО. Це також сприяло добросусідським відносинам та світлому майбутньому для Північної Македонії", - сказав на церемонії генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Північна Македонія офіційно стала 30-м членом НАТО 27 березня.

Союзники по НАТО підписали Протокол про приєднання Північної Македонії в лютому 2019 року, після чого всі 29 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".