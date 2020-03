У штаб-квартирі НАТО підняли прапор Північної Македонії

Прапор Північної Македонії був піднятий сьогодні у штаб-квартирі НАТО на спеціальній церемонії, присвяченій вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу НАТО.

Церемонії підняття прапора також проходили одночасно в Командуванні операціями союзників (SHAPE) у бельгійському Монсі та Командуванні з питань трансформації союзників у Норфолку, штат Вірджинія (США).

