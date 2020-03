В штаб-квартире НАТО подняли флаг Северной Македонии

Флаг Северной Македонии был поднят сегодня в штаб-квартире НАТО на специальной церемонии, посвященной вступлению страны в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службe НАТО.

Церемонии поднятия флага также проходили одновременно в Командовании операциями союзников (SHAPE) в бельгийском Монсе и Командовании по трансформации союзников в Норфолке, штат Вирджиния (США).

JOIN LIVE: Ceremony marking the accession to #NATO of the Republic of #NorthMacedonia https://t.co/t2qlCnLl19