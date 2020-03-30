В штаб-квартире НАТО подняли флаг Северной Македонии

Флаг Северной Македонии был поднят сегодня в штаб-квартире НАТО на специальной церемонии, посвященной вступлению страны в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службe НАТО.

Церемонии поднятия флага также проходили одновременно в Командовании операциями союзников (SHAPE) в бельгийском Монсе и Командовании по трансформации союзников в Норфолке, штат Вирджиния (США).

JOIN LIVE: Ceremony marking the accession to #NATO of the Republic of #NorthMacedonia https://t.co/t2qlCnLl19 — NATO (@NATO) March 30, 2020

"Это исторический момент для Северной Македонии. Это происходит спустя годы настойчивости, решительности и преданности реформам. В лучшем духе Альянса, благодаря политическому мужеству и видению, Северная Македония и Греция достигли исторического компромисса по вопросу названия. Соглашение сделало возможным вступление в НАТО. Это также способствовало добрососедским отношениям и светлому будущему для Северной Македонии", - сказал на церемонии генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта.

Союзники по НАТО подписали Протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщило о смене названия Македонии на Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.