Болгарія зобов’язала всіх жителів носити маски

Влада Болгарії прийняла рішення зобов'язати всіх жителів країни носити захисну маску, коли вони перебувають у закритих або відкритих громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Розпорядження набрало чинності відсьогодні. Міністр внутрішніх справ та регіональні губернатори відповідають за організацію контролю.

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Співробітники правоохоронних органів будуть стежити за виконанням рішення.

У розпорядженні зазначається, що такі заходи вживаються "для стримування поширення епідемії COVID-19, яка є серйозною надзвичайною ситуацією для населення".

У Болгарії зафіксовано 359 випадків захворювання на коронавірус, 5 з них за останню добу. Летальних випадків не зафіксовано, вилікувалися 17 осіб.

Нагадаємо, 26 березня Національні збори Болгарії проголосували за те, щоб призупинити регулярні засідання і скликати їх тільки для прийняття законодавства, пов'язаного з надзвичайним станом або іншими терміновими поправками