Болгария обязала всех жителей носить маски

Власти Болгарии приняли решение обязать всех жителей страны носить защитную маску, когда они находятся в закрытых или открытых общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Распоряжение вступило в силу с сегодняшнего дня. Министр внутренних дел и региональные губернаторы отвечают за организацию контроля. Сотрудники правоохранительных органов будут следить за выполнением решения.

В распоряжении отмечается, что такие меры принимаются "для сдерживания распространения эпидемии COVID-19, которая является серьезной чрезвычайной ситуацией для населения".

В Болгарии зафиксировано 359 случаев заболевания коронавирусом, 5 из них за последние сутки. Летальных случаев не зафиксировано, вылечились 17 человек.

Напомним, 26 марта Национальное собрание Болгарии проголосовало за то, чтобы приостановить регулярные заседания и созывать их только для принятия законодательства, связанного с чрезвычайным положением или другими срочными поправками.