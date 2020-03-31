Польща повернула громадян України з 5 віддалених держав

Польща допомогла повернутися додому українцям, які "застрягли" через коронавірус в 5 віддалених державах.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter посол подякував польським органам влади за повернення 64 громадян України з Бразилії, Алжиру, Перу, Мексики і Куби.

Зокрема, з Перу Польща евакуювала 40 громадян України, повідомив заступник глав МЗС Польщі Марцін Пшидач.

В складні часи Польща 🇵🇱 не забуває про інших.

Вчора завдяки програмі організованої польським урядом @Lotdodomu польотом ✈️ з Перу 🇵🇪 на свою батьківщину повернулися 40 українців 🇺🇦



Гарна співпраця @MSZ_RP і @MFA_Ukraine 🇵🇱🤝🇺🇦@B_Cichocki @ADeshchytsia @PLinUkraine @PLinLviv https://t.co/BY1mzYAxC1 — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 31, 2020

Уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" (LOTdodomu) з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу.

За досягнутою домовленістю, LOT також забирає українських громадян з віддалених точок планети, куди здійснюють рейси польські літаки