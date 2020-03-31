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Польща повернула громадян України з 5 віддалених держав

Вівторок, 31 березня 2020, 14:47

Польща допомогла повернутися додому українцям, які "застрягли" через коронавірус в 5 віддалених державах. 

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter посол подякував польським органам влади за повернення 64 громадян України з Бразилії, Алжиру, Перу, Мексики і Куби.

Зокрема, з Перу Польща евакуювала 40 громадян України, повідомив заступник глав МЗС Польщі Марцін Пшидач. 

Уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" (LOTdodomu) з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу.

За досягнутою домовленістю, LOT також забирає українських громадян з віддалених точок планети, куди здійснюють рейси польські літаки 

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Коронавірус Польща
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