Польша вернула граждан Украины из пяти отдаленных стран
Польша помогла вернуться домой украинцам, которые "застряли" из-за пандемии в пяти отдаленных государствах.
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает "Европейская правда".
В своем Twitter посол поблагодарил польские органы власти за возвращение 64 граждан Украины из Бразилии, Алжира, Перу, Мексики и Кубы.
Z głębi serca dziękuję Ministram @MSWiA_GOV_PL M.Kamińskiemu, @MSZ_RP J.#Czaputowicz’owi, Kom Głównemu @Straz_Graniczna gen.T.Pradze, wicemin @BartoszGrodecki @marcin_przydacz za życzliwość, współpracę і pomoc 64 obywatelom Ukrainy 🇺🇦 wrócić dodomu z 🇧🇷🇩🇿🇨🇺🇵🇪🇲🇽 #LOTdoDomu 🇵🇱🇺🇦🤝— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) March 31, 2020
В частности, из Перу Польша эвакуировала 40 граждан Украины, сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.
В складні часи Польща 🇵🇱 не забуває про інших.— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 31, 2020
Вчора завдяки програмі організованої польським урядом @Lotdodomu польотом ✈️ з Перу 🇵🇪 на свою батьківщину повернулися 40 українців 🇺🇦
Гарна співпраця @MSZ_RP і @MFA_Ukraine 🇵🇱🤝🇺🇦@B_Cichocki @ADeshchytsia @PLinUkraine @PLinLviv https://t.co/BY1mzYAxC1
Правительство Польши совместно с авиакомпанией LOT проводит операцию "Полет домой" (LOTdodomu) для возвращения поляков на родину в связи с эпидемией коронавируса.
Согласно достигнутой договоренности, LOT также забирает украинских граждан из отдаленных точек планеты, куда совершают рейсы польские самолеты.