Польша вернула граждан Украины из пяти отдаленных стран

Польша помогла вернуться домой украинцам, которые "застряли" из-за пандемии в пяти отдаленных государствах.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter посол поблагодарил польские органы власти за возвращение 64 граждан Украины из Бразилии, Алжира, Перу, Мексики и Кубы.

В частности, из Перу Польша эвакуировала 40 граждан Украины, сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

В складні часи Польща 🇵🇱 не забуває про інших.

Вчора завдяки програмі організованої польським урядом @Lotdodomu польотом ✈️ з Перу 🇵🇪 на свою батьківщину повернулися 40 українців 🇺🇦



Гарна співпраця @MSZ_RP і @MFA_Ukraine 🇵🇱🤝🇺🇦@B_Cichocki @ADeshchytsia @PLinUkraine @PLinLviv https://t.co/BY1mzYAxC1 — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 31, 2020

Правительство Польши совместно с авиакомпанией LOT проводит операцию "Полет домой" (LOTdodomu) для возвращения поляков на родину в связи с эпидемией коронавируса.

Согласно достигнутой договоренности, LOT также забирает украинских граждан из отдаленных точек планеты, куда совершают рейсы польские самолеты.