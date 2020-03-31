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Польша вернула граждан Украины из пяти отдаленных стран

Вторник, 31 марта 2020, 14:47

Польша помогла вернуться домой украинцам, которые "застряли" из-за пандемии в пяти отдаленных государствах.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter посол поблагодарил польские органы власти за возвращение 64 граждан Украины из Бразилии, Алжира, Перу, Мексики и Кубы.

В частности, из Перу Польша эвакуировала 40 граждан Украины, сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

Правительство Польши совместно с авиакомпанией LOT проводит операцию "Полет домой" (LOTdodomu) для возвращения поляков на родину в связи с эпидемией коронавируса.

Согласно достигнутой договоренности, LOT также забирает украинских граждан из отдаленных точек планеты, куда совершают рейсы польские самолеты.

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