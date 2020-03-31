Єрмак не відмовився від створення Консультативної ради щодо Донбасу

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ідея створення Консультативної ради щодо Донбасу буде обговорюватися з Францією та Німеччиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу в Києві.

"Дійсно, Координаційна рада обговорювалася в форматі телефонної розмови на рівні політичних радників в нормандському форматі. Ідея створення такої ради буде далі розглядатися після консультацій з нашими партнерами з Франції, Німеччині та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - сказав Єрмак.

Він також заявив, що українська влада не вела і не планує вести перемовини із так званими ДНР/ЛНР.

"Ні з терористами, ні з сепаратистами, і ніколи не будемо їх вести. Але хочу нагадати, що в Мінських домовленостях присутні підписи представників Л/ДНР і там ж умови, за якими Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками цих територій", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, 25 березня на переговорах тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань врегулювання на Донбасі мали офіційно підписати рішення про створення так званої Консультативної ради при політичній групі ТКГ.

У цій групі основними переговорними сторонами вперше мали стати тільки делегації України та "представників ОРДЛО", а Росія перетворювалася на спостерігача. Однак, після хвилі критики, в тому числі з боку представників президентської партії Слуга народу", таке рішення не було підписано.

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