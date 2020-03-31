Ермак не отказался от создания Консультативного совета по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея создания Консультативного совета по Донбассу будет обсуждаться с Францией и Германией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге в Киеве.

"Действительно, Координационный совет обсуждался в формате телефонного разговора на уровне политических советников в нормандском формате. Идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", - сказал Ермак.

Он также заявил, что украинская власть не вела и не планирует вести переговоры с так называемыми ДНР/ЛНР.

"Ни с террористами, ни с сепаратистами, и никогда не будем их вести. Но хочу напомнить, что в Минских договоренностях присутствуют подписи представителей Л/ДНР и там же есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями этих территорий", - сказал Ермак.

Напомним, 25 марта на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам урегулирования на Донбассе должны были официально подписать решение о создании так называемого Консультативного совета при политической группе ТКГ.

В этой группе основными переговорными сторонами впервые должны были стать только делегации Украины и "представителей ОРДЛО", а Россия превращалась в наблюдателя. Однако, после волны критики, в том числе со стороны представителей президентской партии "Слуга народа", такое решение не было подписано.

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