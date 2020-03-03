Кулеба прокоментував чутки про своє призначення главою МЗС

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба прокоментував своє можливе призначення на посаду міністра закордонних справ на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на полях конференції за результатами виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в Києві у вівторок.

Кулеба не підтвердив, але й не спростував повідомлення ЗМІ про своє ймовірне призначення.

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"Всі призначення відбудуться, або не відбудуться, за результатами завтрашнього дня. Я думаю, що до цього немає сенсу спекулювати, очікувати. Я звик завжди робити висновки за результатами вжитих або не прийнятих рішень", - сказав він.

Водночас Кулеба зазначив, що об'єднання посад міністра закордонних справ України і віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції тільки посилить інтеграцію України в Європейський Союз і НАТО.

"Якщо це станеться, то незалежно від прізвища людини, який буде об'єднувати ці посади, це буде посилення і української дипломатії, і європейської і євроатлантичної інтеграції", - сказав він.

Також Кулеба зазначив, що не боїться брати на себе можливі додаткові повноваження, "але рішення - в руках президента і парламенту".

За даними УП, Кулеба може замінити теперішнього главу МЗС Вадима Пристайка на посаді.