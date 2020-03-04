Рада назначила Кулебу министром иностранных дел Украины

Верховная рада на внеочередном заседании в среду назначила главой МИД Дмитрия Кулебу.

Как сообщает "Европейская правда", за кандидатуру Кулебы проголосовали ХХХ народных депутатов.

Кулеба до настоящего времени занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого - был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

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Ранее в команде президента рассматривали возможность объединения должности вице-премьера с должностью министра иностранных дел. Но, как пояснили источники ЕП, от идеи отказались из-за юридической коллизии. Должность министра иностранных дел прописана в Конституции, ее совмещение с другими должностями в правительстве не предусмотрено.

В то же время бывший глава МИД Вадима Пристайко решили назначить на место Кулебы, то есть он станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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"Дмитрий Кулеба: Я вижу, что нужно сделать, чтобы ЕС согласился на наше членство".