Президент Польщі 13 квітня прибуде з візитом до Харкова - віцепрем’єр

Президент Польщі Анджей Дуда планує 13 квітня приїхати до Харкова з метою вшанувати пам’ять жертв Катинського злочину.

Про це у четвер заявив віцепрем’єр, міністр культури і національної спадщини Пьотр Глінський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Президент буде 13 квітня у Харкові, бо там теж є катинський цвинтар. У Харкові, оскільки злочини відбувалися у кількох, щонайменше чотирьох місцях. Так влада польської держави вшанує від імені польського народу, польського суспільства ті урочистості", - сказав віцепрем’єр.

За словами речника президента Блажея Спихальського, подробиці щодо запланованих урочистих заходів за участі Дуди представлять наступного тижня.

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"Цьогоріч маємо ювілейні роковини і це, звісно, питання символів. 80 роковин Катинського злочину, 10 роковини Смоленської катастрофи, що була нерозривно пов’язана з Катинським розстрілом, оскільки там представники польської держави, з найвищою особою, першим громадянином Республіки Польща, світлої пам’яті президентом, професором Лєхом Качинським, летіли, аби відзначити 70 роковини злочину", - сказав Глінський.

Віцепрем’єр нагадав, що саме у Катинському лісі президент Качинський мав виступити з важливою промовою про те, що сфальшована пам’ять була фундаментом комуністичної держави. "І як правда про історію є і повинна бути фундаментом вільної Польщі", - додав він.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявляв, що 10 квітня хоче відвідати Смоленськ і Катинь.

Катинський злочин, унаслідок якого вбили приблизно 22 тис. польських громадян, зокрема, офіцерів Війська польського, поліцейських та цивільних осіб еліти Другої Речі Посполитої, трапився навесні 1940 року. За наказом влади Радянського Союзу на чолі зі Сталіним, масові вбивства у Катинському лісі, в російській Твері, Харкові, а також інших місцях на території сьогоднішньої Білорусі, скоїли НКВДисти.

Багато років влада радянської Росії заперечувала свою відповідальність за вбивство, звинувачуючи у цьому гітлерівську Німеччину.