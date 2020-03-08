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Ердоган їде на переговори з ЄС на тлі загострення міграційної кризи

Неділя, 8 березня 2020, 17:08

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в понеділок приїде до Брюсселя на зустріч з лідерами ЄС, щоб обговорити, зокрема, питання мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про візит Ердогана підтвердив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

Ердоган зустрінеться о 18:00 за місцевим часом з президентом Євроради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Вони обговорять питання відносин ЄС та Туреччини, включаючи міграцію, безпеку, стабільність у регіоні та кризу в Сирії", - написав Лейтс.

Минулого тижня Туреччина відкрила для мігрантів свої кордони з ЄС. Відтоді на сухопутному кордоні між Туреччиною і Грецією не вщухає напруженість. Туреччина звинувачує Грецію у насильстві щодо мігрантів, Греція у свою чергу стверджує, що турецька поліція допомагає нелегалам у штурмі грецького кордону.

Вчора Анкара заявила, що запобігатиме спробам нелегальних мігрантів перетнути Егейське море з міркувань безпеки.

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Туреччина мігранти
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