Ердоган їде на переговори з ЄС на тлі загострення міграційної кризи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в понеділок приїде до Брюсселя на зустріч з лідерами ЄС, щоб обговорити, зокрема, питання мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про візит Ердогана підтвердив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

Ердоган зустрінеться о 18:00 за місцевим часом з президентом Євроради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria.