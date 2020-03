Эрдоган едет на переговоры с ЕС на фоне обострения миграционного кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник приедет в Брюссель на встречу с лидерами ЕС, чтобы обсудить, в частности, вопрос мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда", информацию о визите Эрдогана подтвердил представитель президента Европейского совета Баренда Лейтс.

Эрдоган встретится в 18:00 по местному времени с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria.