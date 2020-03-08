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Эрдоган едет на переговоры с ЕС на фоне обострения миграционного кризиса

Воскресенье, 8 марта 2020, 17:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник приедет в Брюссель на встречу с лидерами ЕС, чтобы обсудить, в частности, вопрос мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда", информацию о визите Эрдогана подтвердил представитель президента Европейского совета Баренда Лейтс.

Эрдоган встретится в 18:00 по местному времени с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Они обсудят вопросы отношений ЕС и Турции, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", - написал Лейтс.

На прошлой неделе Турция открыла для мигрантов свои границы с ЕС. С тех пор на сухопутной границе между Турцией и Грецией не утихает напряженность.

Турция обвиняет Грецию в насилии в отношении мигрантов, Греция в свою очередь утверждает, что турецкая полиция помогает нелегалам в штурме греческой границы.

Вчера Анкара заявила, что предотвратит попытки нелегальных мигрантов пересечь Эгейское море из соображений безопасности.

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Турция мигранты
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