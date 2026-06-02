Весна 2026 року стала для Франції найтеплішою в історії спостережень

Новини — Вівторок, 2 червня 2026, 17:40 — Марія Ємець

Весна 2026 року виявилась для Франції найтеплішою за час, відколи ведуться температурні спостереження.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявило національне метеорологічне агентство Météo-France.

У Météo-France повідомили, що весна на території країни стала найтеплішою в історії спостережень. 

Середня температура повітря складала 13,8°C, на 1,7°C більше за сезонні норми. 

Із цими показниками 2026 рік випередив 2011 і 2020 рік, коли середня температура була вищою за норми на 1,5 та 1,3 градуса відповідно. 

Минулого тижня країна потерпала від першого за цей рік періоду спеки, у багатьох регіонах країни – включно з Парижем – стовпчик термометра сягнув 35°C, а на півдні показники були ще вищими. 

В Іспанії у цей час денні температури наблизилися до 40°C.

Аномальна спека фіксувалася також на Британських островах

