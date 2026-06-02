Мерц згадав нацистське минуле Німеччини та відкинув співпрацю з ультраправими

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не допустить повернення країни до націоналістичної політики минулого та виключив можливість співпраці з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), попри зростання її популярності в опитуваннях.

Про це він сказав під час бізнес-конференції поблизу Берліна у вівторок, 2 червня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мерц нагадав про роль Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у відновленні країни після Другої світової війни під керівництвом першого канцлера Західної Німеччини Конрада Аденауера.

За словами Мерца, "АдН" прагне повернути Німеччину до політичних підходів, які існували до післявоєнного демократичного перетворення країни.

"З Аденауером ми в Німеччині залишили епоху націоналізму позаду. Я не поверну Федеративну Республіку Німеччину, ані свою власну партію до часів до Аденауера", – наголосив він.

Також Мерц запевнив, що не шукає нових партнерів для формування більшості та продовжить роботу чинної коаліції із соціал-демократами.

"Я не шукаю іншого – і в мене немає іншого", – додав він.

Нещодавно "АдН" продемонструвала рекордно високий рівень підтримки в опитуваннях і збільшила відрив від керівного блоку ХДС/ХСС.

Більшість жителів Німеччини очікують, що прем'єр-міністром у принаймні одній із трьох земель, де цієї осені відбудуться вибори, стане представник ультраправої "АдН".

Повідомляли також, що через рік після приходу до влади популярність Мерца впала до історичного мінімуму.