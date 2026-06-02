Мадяр заявив про готовність зустрітися із Зеленським на початку наступного тижня

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня, якщо вдасться досягти згоди щодо питання основних прав угорської меншини.

Про це він повідомив у вівторок на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Portfolio.hu.

Петер Мадяр підтвердив, що між Угорщиною та Україною тривають переговори – поки що на технічному рівні – щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини, що проживає в Україні.

"Наразі ці переговори просуваються дуже обнадійливо. Ми сподіваємося, що їх вдасться завершити на технічному рівні вже цього тижня", – зазначив він.

Мадяр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня, якщо їм вдасться досягти згоди щодо питання основних прав угорської меншини.

"Для меншини використання власної рідної мови в дитячому садку, у школі, в адміністрації або відстоювання своїх культурних прав – це не щось додаткове. Це фундаментальне право людини, і ми вважаємо, що країна, яка хоче розпочати переговори про вступ до ЄС, повинна поважати ці права", – сказав він.

Петер Мадяр підкреслив, що він дуже оптимістично налаштований щодо можливості вирішити цю спірну з Україною проблему, яка триває вже понад десять років.

"Ми готові відкрити нову сторінку в угорсько-українських відносинах", – підкреслив він.

Як повідомляла "Європейська правда", Мадяр раніше нагадав, що розблокує відкриття перемовних кластерів для України лише за умови, якщо Київ гарантує виконання 11 вимог Угорщини щодо нацменшин.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Мадяром у Брюсселі повідомила, що відкриття кластерів для України обговорять на Єврораді 18-19 червня.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ.

Читайте детальніше, що відбувається у переговорах з ЄС щодо майбутнього членства України.