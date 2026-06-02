Трамп змінив виконувача обов’язків директора Нацрозвідки США

Американський президент Дональд Трамп у вівторок, 2 червня, оголосив, що призначає Вільяма Пулте виконувачем обов'язків директора Національної розвідки США.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Пулте очолить Нацрозвідку після того, як її попередня керівниця Тулсі Габбард оголосила про відставку.

Трамп заявив, що 38-річний Вільям Дж. Пулте залишиться також на своїй посаді глави Федерального агентства з фінансування житла (FHFA) та очільника державних іпотечних гігантів "Фанні Мей" і "Фредді Мак".

"Вільям має великий досвід управління найчутливішими питаннями в Америці", – сказав Трамп, не надаючи деталей.

Як зазначає Bloomberg, вибір Пулте є нетрадиційним з багатьох причин, зокрема через відсутність у нього досвіду в розвідці чи військових питаннях. Проте він є лояльним союзником, який часто подорожує з президентом.

Також, як стверджує агентство, він непопулярний серед інших посадовців адміністрації Трампа, оскільки часто звертається зі своїми ідеями безпосередньо до президента і намагається виходити за межі своїх повноважень як голови FHFA.

Варто зазначити: 22 травня американський президент оголосив, що виконувачем обов’язків директора Національної розвідки США стане колишній офіцер ЦРУ Аарон Лукас. Очільниця відомства Тулсі Габбард повідомила, що її відставка набере чинності 30 червня.

