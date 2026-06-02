МЗС Молдови викликало повіреного РФ через інцидент з російським дроном у Румунії

МЗС Молдови 2 червня викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації Айрата Абдулліна для вручення ноти протесту у зв'язку з дроном, що впав на будівлю в румунському Галаці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Влада в Кишиневі засудила цей акт і висловила солідарність з Румунією.

Згідно з повідомленням відомства, "Міністерство закордонних справ рішуче засуджує цей акт, підкреслюючи, що такі дії є прямим наслідком загарбницької війни Російської Федерації проти України та створюють серйозні ризики для регіональної безпеки та безпеки громадян; Республіка Молдова висловлює повну солідарність з Румунією та постраждалими особами".

МЗС Молдови повторно закликало Російську Федерацію припинити загарбницьку війну проти України, вивести свої військові сили з території України та повністю поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України відповідно до міжнародного права.

Як зазначається, призначений посол Російської Федерації в Молдові Олег Озеров перебуває у відпустці.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії та Молдови.

У Міноборони Румунії того ж ранку повідомили, що безпілотник ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".

Днями румунський президент виступив із суперечливою заявою – в інтерв’ю британській компанії BBC Нікушор Дан наголосив, що Росія має змінити тактику обстрілів України так, щоби не зачіпати його країну.

