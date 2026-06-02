МЗС Молдови викликало повіреного РФ через інцидент з російським дроном у Румунії
МЗС Молдови 2 червня викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації Айрата Абдулліна для вручення ноти протесту у зв'язку з дроном, що впав на будівлю в румунському Галаці.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.
Влада в Кишиневі засудила цей акт і висловила солідарність з Румунією.
Згідно з повідомленням відомства, "Міністерство закордонних справ рішуче засуджує цей акт, підкреслюючи, що такі дії є прямим наслідком загарбницької війни Російської Федерації проти України та створюють серйозні ризики для регіональної безпеки та безпеки громадян; Республіка Молдова висловлює повну солідарність з Румунією та постраждалими особами".
МЗС Молдови повторно закликало Російську Федерацію припинити загарбницьку війну проти України, вивести свої військові сили з території України та повністю поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України відповідно до міжнародного права.
Як зазначається, призначений посол Російської Федерації в Молдові Олег Озеров перебуває у відпустці.
Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.
Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії та Молдови.
У Міноборони Румунії того ж ранку повідомили, що безпілотник ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".
Днями румунський президент виступив із суперечливою заявою – в інтерв’ю британській компанії BBC Нікушор Дан наголосив, що Росія має змінити тактику обстрілів України так, щоби не зачіпати його країну.
