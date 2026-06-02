Cвириденко у Латвії говорила про енергетичну допомогу для України

Однією з тем візиту української прем’єрки Юлії Свириденко до Латвії була подальша енергетична допомога Україні – зокрема, прискорення передачі обладнання однієї з ТЕЦ як "запчастин".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своїх соцмережах.

Свириденко зазначила, що енергетичні об’єкти залишаються однією з головних цілей російських атак, зокрема останньої 2 червня.

"У Ризі з прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом обговорюємо збільшення постачання необхідного нам обладнання, зокрема можливості прискореної передачі устаткування з латвійських ТЕЦ для відновлення енергообʼєктів українських міст. Активно готуємося до наступного опалювального сезону ", – розповіла прем’єрка.

Вона додала, що уряд працює над залученням усіх можливих ресурсів та міжнародної підтримки для відновлення й захисту енергетичної системи.

Литва у 2025 році передала Україні повний комплект обладнання для ТЕЦ, цей процес тривав 11 місяців.

Тим часом німецькі ультраправі вимагають не дарувати Україні зупинену газову електростанцію.



