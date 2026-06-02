Укр Рус Eng

Cвириденко у Латвії говорила про енергетичну допомогу для України

Новини — Вівторок, 2 червня 2026, 17:06 — Марія Ємець

Однією з тем візиту української прем’єрки Юлії Свириденко до Латвії була подальша енергетична допомога Україні – зокрема, прискорення передачі обладнання однієї з ТЕЦ як "запчастин".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своїх соцмережах.

Свириденко зазначила, що енергетичні об’єкти залишаються однією з головних цілей російських атак, зокрема останньої 2 червня. 

"У Ризі з прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом обговорюємо збільшення постачання необхідного нам обладнання, зокрема можливості прискореної передачі устаткування з латвійських ТЕЦ для відновлення енергообʼєктів українських міст. Активно готуємося до наступного опалювального сезону ", – розповіла прем’єрка. 

Вона додала, що уряд працює над залученням усіх можливих ресурсів та міжнародної підтримки для відновлення й захисту енергетичної системи.

Литва у 2025 році передала Україні повний комплект обладнання для ТЕЦ, цей процес тривав 11 місяців.

Тим часом німецькі ультраправі вимагають не дарувати Україні зупинену газову електростанцію.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Енергетика Війна з РФ
Реклама: