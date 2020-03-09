Родичі загиблих у катастрофі MH17 вимагатимуть компенсації у бойовиків

Частина родичів загиблих у катастрофі авіалайнера MH17, збитого бойовиками на Донбасі, повідомили суд, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з судового комплексу Схіпхола у Нідерландах, де проходять слухання.

Як відомо, у понеділок у Нідерландах почалися судові слухання проти 4 перших підозрюваних у причетності до катастрофи авіалайнера.

Виступаючи на початку слухань головуючий суддя Хендрік Стейнхаюс оголосив, що до суду надійшли заяви із вимогами про фінансову компенсацію. "84 родичі загиблих родичів повідомили про вимоги щодо компенсації", - заявив він.

Суддя не розкрив деталі щодо заявлених вимог про компенсацію, ці дані будуть оприлюднені згодом. Він водночас наголосив, що заяви про компенсацію мають бути належним чином обґрунтовані.

Також відомо, що 49 родичів загиблих планують виступити із виступами під час слухань.

Наразі не повідомляється, громадяни яких держав заявили про свою вимогу щодо компенсації. "Європейській правді" відомо, що до Нідерландів прибули представники загиблих з різних країн, включаючи одну з найвіддаленіших – Австралію. У катастрофі Boeing-777 рейсу MH-17 загинуло 298 людей, 196 з яких були громадянами Нідерландів.

На судове засідання по MH17 не прийшов жоден з підозрюваних, але один з них найняв команду адвокатів.

Детальніше про процес читайте в статті "За два кроки від Гааги: чого чекати від першого суду про збитий Боїнг MH17"