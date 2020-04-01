Всіх депутатів парламенту Болгарії перевірять на коронавірус

Всім депутатам парламенту Болгарії зроблять тестування на коронавірус після зараження одного з парламентарів.

Про це заявила спікера парламенту Болгарії Цвета Караянчева, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БГНЕС.

На додачу до депутатів тестування пройдуть всі, хто працює в парламенті – адміністративні працівники, водії, стенографісти та інший персонал.

Також скасоване заплановане на сьогодні засідання бюджетного комітету, який мав розглянути зміни у бюджет на 2020 рік у зв’язку з коронавірусною кризою.

Коронавірусом заразився член партії "Рух за права і свободи" Хасан Адемов. Спікерка заявила, що після того, як була отримана ця інформація, вона зв'язалася з главою місцевого оперштабу. Після цього було рекомендовано провести тестування всіх депутатів.

Станом на ранок середи в Болгарії виявлено 412 випадків зараження коронавірусом.