Всех депутатов парламента Болгарии проверят на коронавирус
Всем депутатам парламента Болгарии сделают тестирование на коронавирус после заражения одного из парламентариев.
Об этом заявила спикер парламента Болгарии Цвета Караянчева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.
В дополнение к депутатам тестирования пройдут все, кто работает в парламенте - административные работники, водители, стенографисты и другой персонал.
Также отменено запланированное на сегодня заседание бюджетного комитета, который должен рассмотреть изменения в бюджет на 2020 год в связи с коронавирусным кризисом.
Коронавирусом заразился член партии "Движение за права и свободы" Хасан Адемов. Спикер заявила, что после того, как была получена эта информация, она связалась с главой местного оперштаба. После этого было рекомендовано провести тестирование всех депутатов.
По состоянию на утро среды в Болгарии выявлено 412 случаев заражения коронавирусом.