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Всех депутатов парламента Болгарии проверят на коронавирус

Среда, 1 апреля 2020, 10:15

Всем депутатам парламента Болгарии сделают тестирование на коронавирус после заражения одного из парламентариев.

Об этом заявила спикер парламента Болгарии Цвета Караянчева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

В дополнение к депутатам тестирования пройдут все, кто работает в парламенте - административные работники, водители, стенографисты и другой персонал.

Также отменено запланированное на сегодня заседание бюджетного комитета, который должен рассмотреть изменения в бюджет на 2020 год в связи с коронавирусным кризисом.

Коронавирусом заразился член партии "Движение за права и свободы" Хасан Адемов. Спикер заявила, что после того, как была получена эта информация, она связалась с главой местного оперштаба. После этого было рекомендовано провести тестирование всех депутатов.

По состоянию на утро среды в Болгарии выявлено 412 случаев заражения коронавирусом.

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Коронавирус Болгария
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