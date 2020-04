Эпидемия в Британии: суточное количество погибших снизилось после рекордного роста

В Британии впервые за несколько дней существенно снизилось количество умерших от коронавируса за сутки. Общее количество погибших превысило 10 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

На вечер 12 апреля, общее количество умерших от Covid-19 в больницах Британии достигло 10 612 человек.

За сутки умерли 737 больных. Таким образом, число погибших впервые снизилась после того, как два дня подряд регистрировали более 900 летальных случаев.

Напомним, рекордным показателем для Британии стали 980 погибших за сутки 10 апреля.

Число подтвержденных заражений коронавируса возросло до 84 279. Это на 5288 больше, чем в предыдущий день. Всего тест на коронавирус сдали почти 353 тысячи британцев.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заверил, что система здравоохранения справляется с нагрузкой.

"Мы увеличиваем возможности оказывать помощь пациентам в критическом состоянии, по сравнению с нашими возможностями перед эпидемией. Сейчас у нас уже 2295 свободных мест в отделениях интенсивной терапии - на 150 больше, чем вчера ... Каждый, кому нужна будет помощь от национальной системы здравоохранения, получит ее ", - отметил Мэтт Хэнкок.

