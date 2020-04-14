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Австрія пом'якшує карантин: відкриває невеликі магазини і садові центри

Вівторок, 14 квітня 2020, 09:51

В Австрії з вівторка відкриваються невеликі магазини, які не працювали останні тижні через карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Сьогодні відкриваються магазини, чия площа не перевищує 400 квадратних метрів. Будівельні магазини і садові центри також є частиною так званої першої хвилі відкриття, незалежно від розміру їхніх торговельних площ.

Крім того, починають працювати автомийки, автомобільні та велосипедні майстерні, точки торгівлі металом і деревом, ломбарди і торгівля дорогоцінними металами.

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Бізнес повинен дотримуватися суворих правил: кількість людей обмежена, клієнти повинні носити маски та дотримуватися правил дистанціювання.

"В економічному плані ми хочемо якомога швидше подолати цю кризу і боротися за кожне робоче місце в Австрії", - заявив канцлер Себастьян Курц минулого тижня, оголошуючи поетапний план з відкриття економіки.

Великі торгові центри залишаються закритими до 2 травня. Ресторани та готелі можуть поступово почати відкриватися з середини травня.

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