У Німеччині затримали чотирьох таджиків, підозрюваних у підготовці теракту

У Німеччині затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція Німеччини у регіоні Північний Рейн – Вестфалія затримала чотирьох осіб, підозрюваних у підготовці терактів на території Німеччини.

Повідомляються, що усі четверо – члени "Ісламської держави", громадяни Таджикистану.

Їх заарештували сьогодні, 15 квітня, поблизу міст Ессен та Дюссельдорф.

За інформацією поліції, четверо затриманих разом зі своїм п’ятим спільником, який останній рік перебуває за ґратами, підтримували зв’язки з лідерами керівництва "Ісламської держави" в Афганістані та Сирії і отримували від них інструкції.

"Цілями майбутніх атак мали стати установи сил США у Німеччині, або окремі громадяни. Зокрема, планувалося вбивство особи, яка публічно висловлювала думки, які, за їхньою оцінкою, були критикою ісламу", - повідомляють у поліції.

Раніше повідомлялося, що поліція Франції розслідує як теракт напад 4 квітня в південно-східному французькому місті Романс-сюр-Ізер. Тоді внаслідок нападу з ножем двоє людей загинули, четверо - отримали поранення.