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В Германии задержали четырех таджиков, подозреваемых в подготовке теракта

Среда, 15 апреля 2020, 11:54

В Германии задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция Германии в регионе Северный Рейн - Вестфалия задержала четырех человек, подозреваемых в подготовке терактов на территории Германии.

Сообщаются, что все четверо - члены "Исламского государства", граждане Таджикистана.

Их арестовали сегодня, 15 апреля, вблизи городов Эссен и Дюссельдорф.

По информации полиции, четверо задержанных вместе со своим пятым сообщником, который последний год находится за решеткой, поддерживали связи с лидерами руководства "Исламского государства" в Афганистане и Сирии и получали от них инструкции.

"Целями будущих атак должны были стать учреждения сил США в Германии, или отдельные граждане. В частности, планировалось убийство лица, публично высказывавшего мысли, которые, по их оценке, были критикой ислама", - сообщают в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Франции расследует как теракт нападение 4 апреля в юго-восточном французском городе Романс-сюр-Изер. Тогда в результате нападения с ножом два человека погибли, четверо - получили ранения.

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