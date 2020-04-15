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Колишнього заступника Луценка призначили заступником міністра закордонних справ

Середа, 15 квітня 2020, 13:46

Дипломат Євгеній Єнін, що у 2016-2020 роках був заступником генерального прокурора та курував міжнародні питання, призначений заступником міністра закордонних справ.

Про це повідомляє Європейська правда.

Відповідне рішення ухвалив у середу Кабінет міністрів. Це призначення було погоджене із офісом президента України. 

Інформацію про призначення Єніна підтвердив міністр Дмитро Кулеба.

"Євген куруватиме справи щодо збитих рейсів MH17 і PS752 в Ірані, а також щодо юридичного переслідування держави-агресора в міжнародних судах...

 

Крім юридичного блоку, Євген куруватиме американський та азійський напрями нашої зовнішньої політики і консульську службу", - написав він у facebook.

Єнін працює у дипломатичній системі з 2005 року, прийшов туди за лінією Служби зовнішньої розвідки, втім, згодом опікувався не лише тими питаннями, що властиві офіцерам СЗР. Працював у посольствах у Молдові (2005-2010 роки, спеціалізувався на питаннях придністровського конфлікту) та в Італії (2012-2016 роки, останні два роки був радником-посланником, фактично другою людиною у посольстві).

Дмитро Кулеба також повідомив, що Єнін буде курувати роботу консульської служби.

За інформацією Європейської правди, зараз дискутується ще декілька призначень заступників міністра закордонних справ.

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МЗС
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