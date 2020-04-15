Бывшего заместителя Луценко назначили заместителем министра иностранных дел

Дипломат Евгений Енин, который в 2016-2020 годах был заместителем генерального прокурора и курировал международные вопросы, назначен заместителем министра иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соответствующее решение принял в среду Кабинет министров. Это назначение было согласовано с офисом президента Украины.

Информацию о назначении Енина подтвердил министр Дмитрий Кулеба.

"Евгений будет курировать дела по сбитым рейсам MH17 и PS752 в Иране, а также по юридическому преследованию государства-агрессора в международных судах...

Кроме юридического блока, Евгений будет курировать американское и азиатское направления нашей внешней политики и консульскую службу", - написал он в facebook.

Енин работает в дипломатической системе с 2005 года, пришел туда по линии Службы внешней разведки, впрочем, впоследствии занимался не только теми вопросами, которые свойственны офицерам СВР. Работал в посольствах в Молдове (2005-2010 годы, специализировался на вопросах приднестровского конфликта) и в Италии (2012-2016 годы, последние два года был советником-посланником, фактически вторым человеком в посольстве).

По информации "Европейской правды", сейчас обсуждается еще несколько назначений заместителей министра иностранных дел.