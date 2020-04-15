У Польщі хочуть обмежити право на аборти, жінки протестують попри коронавірус

Польський Сейм планує обговорити пропозицію посилити і без того жорстке законодавство про аборти, коронавірус не став на заваді протестам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Право на аборт є спірним питанням у Польщі, де правляча націоналістична партія "Право і справедливість" (ПіС) прагне підігравати настроям консервативних виборців, незважаючи на значну громадську опозицію подальшим обмеженням.

Запропонований в якості громадянської ініціативи законопроєкт забороняє аборти, якщо пренатальні тести показують серйозне, незворотне пошкодження плода, що є одним з небагатьох випадків, коли ця процедура дозволена в Польщі. Інші - це інцест, зґвалтування і загроза материнському здоров'ю.

ПіС, партія, яка проводить кампанію з впровадження більшої кількості релігійних цінностей у суспільне життя, сигналізувала про деяке небажання підтримати законопроєкт у парламенті, який вона контролює.

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Раніше ПіС після масових протестів відступила від намірів запровадити повну заборону на аборти.

До середи близько 700 000 людей підписали онлайн-петицію до уряду, щоб виступити проти нової пропозиції.

Учасники протестної кампанії кажуть, що ПіС зіткнеться з новою критикою, якщо буде просувати посилення законодавства, коли обмеження на суспільне життя через пандемію коронавірусу забороняють масштабні демонстрації.

Незважаючи на обмеження, деякі жінки з дотриманням соціальної дистанції і в масках протестували у вівторок в Кракові, а у Варшаві деякі водії виставили у вікнах своїх автомобілів плакати з написом "жіночий страйк".

Підкресливши глибоку підтримку подальших обмежень, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише подальші обмеження в законі.

"Я вважаю, що вбивство дітей-інвалідів - це просто вбивство", - заявив Дуда.