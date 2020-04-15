В Польше хотят ограничить право на аборты, женщины протестуют несмотря на коронавирус

Польский Сейм планирует обсудить предложение ужесточить и без того жесткое законодательство об абортах, коронавирус не стал помехой протестам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Право на аборт является спорным вопросом в Польше, где правящая националистическая партия "Право и справедливость" (ПиС) стремится подыгрывать настроениям консервативных избирателей, несмотря на значительную общественную оппозицию последующим ограничением.

Предложенный в качестве гражданской инициативы законопроект запрещает аборты, если пренатальные тесты показывают серьезное, необратимое повреждение плода, что является одним из немногих случаев, когда эта процедура разрешена в Польше. Другие - это инцест, изнасилование и угроза материнскому здоровью.

ПиС, партия, которая проводит кампанию по внедрению большего количества религиозных ценностей в общественную жизнь, сигнализировала о некотором нежелании поддержать законопроект в парламенте, который она контролирует.

Ранее ПиС после массовых протестов отступила от намерений ввести полный запрет на аборты.

В среду около 700 000 человек подписали онлайн-петицию к правительству, чтобы выступить против нового предложения.

Участники протестной кампании говорят, что ПиС столкнется с новой критикой, если будет продвигать ужесточение законодательства, когда ограничения на общественную жизнь через пандемию коронавирус запрещают масштабные демонстрации.

Несмотря на ограничения, некоторые женщины с соблюдением социальной дистанции и в масках протестовали во вторник в Кракове, а в Варшаве некоторые водители выставили в окнах своих автомобилей плакаты с надписью "женская забастовка".

Подчеркнув глубокую поддержку дальнейших ограничений, президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет дальнейшие ограничения в законе.

"Я считаю, что убийство детей-инвалидов - это просто убийство", - заявил Дуда.