Чеські лікарні повідомили про спроби кібератак на їхні комп’ютерні системи

Дві лікарні у Чехії повідомили про спроби кібератак на їхні комп'ютерні системи в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Спроби атак відбулися на наступний день після того, як національний орган, відповідальний за кібербезпеку, заявив про очікування хвилі кібератак на критично важливу інфраструктуру країни.

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Університетська лікарня у східному місті Острава заявила, що їй вдалося одразу запобігти атаці на один з її серверів.

"Наші ІТ-фахівці часто запобігали подібним атакам. Ми постійно вживаємо максимум заходів для захисту нашої ІТ-інфраструктури", - сказала речниця госпіталю Петра Петлачова.

В іншій лікарні у східному місті Оломоуц речник повідомив, що співробітники також виявили підозрілу активність у п'ятницю.

"Ми помітили підвищену активність (у формі) сканування нашої мережі з маркованих IP-адрес, і ми зробили додаткову резервну копію всіх наших систем відповідно до рекомендацій", - сказав речник Адам Фрічер.

Чеський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що наразі не ясно, хто відповідальний за спроби атак, але це може бути роботою "серйозного і просунутого противника".

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив у радіоінтерв'ю в п'ятницю, що уряд приділяє "абсолютну увагу" потенційним атакам.