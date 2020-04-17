Чеські лікарні повідомили про спроби кібератак на їхні комп’ютерні системи
Дві лікарні у Чехії повідомили про спроби кібератак на їхні комп'ютерні системи в п'ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Спроби атак відбулися на наступний день після того, як національний орган, відповідальний за кібербезпеку, заявив про очікування хвилі кібератак на критично важливу інфраструктуру країни.
Університетська лікарня у східному місті Острава заявила, що їй вдалося одразу запобігти атаці на один з її серверів.
"Наші ІТ-фахівці часто запобігали подібним атакам. Ми постійно вживаємо максимум заходів для захисту нашої ІТ-інфраструктури", - сказала речниця госпіталю Петра Петлачова.
В іншій лікарні у східному місті Оломоуц речник повідомив, що співробітники також виявили підозрілу активність у п'ятницю.
"Ми помітили підвищену активність (у формі) сканування нашої мережі з маркованих IP-адрес, і ми зробили додаткову резервну копію всіх наших систем відповідно до рекомендацій", - сказав речник Адам Фрічер.
Чеський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що наразі не ясно, хто відповідальний за спроби атак, але це може бути роботою "серйозного і просунутого противника".
Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив у радіоінтерв'ю в п'ятницю, що уряд приділяє "абсолютну увагу" потенційним атакам.