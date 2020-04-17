Чешские больницы сообщили о попытках кибератак на их компьютерные системы

Две больницы в Чехии сообщили о попытках кибератак на их компьютерные системы в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Попытки атак состоялись на следующий день после того, как национальный орган, ответственный за кибербезопасность, заявил об ожидании волны кибератак на критически важную инфраструктуру страны.

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Университетская больница в восточном городе Острава заявила, что ей удалось сразу предотвратить атаку на один из ее серверов.

"Наши IT-специалисты часто предотвращали подобные атакам. Мы постоянно принимаем максимум мер для защиты нашей IT-инфраструктуры", - сказала пресс-секретарь госпиталя Петра Петлачова.

В другой больнице в восточном городе Оломоуц спикер сообщил, что сотрудники также обнаружили подозрительную активность в пятницу.

"Мы заметили повышенную активность (в форме) сканирования нашей сети с маркированных IP-адресов, и мы сделали дополнительную резервную копию всех наших систем в соответствии с рекомендациями", - сказал спикер Адам Фричер.

Чешский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что пока не ясно, кто ответственен за попытки атак, но это может быть работой "серьезного и продвинутого противника".

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил в радиоинтервью в пятницу, что правительство уделяет "абсолютное внимание" потенциальным атакам.