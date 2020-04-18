У Нідерландах гравців нелегального покерного клубу оштрафували за порушення карантину

У нідерландському місті Зандам поліція розігнала незаконний покерний турнір в комерційному приміщенні Всі 53 гравці в покер були оштрафовані за порушення заборони на масові збори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Поліція прибула на місце близько 3 години ранку після отриманого повідомлення. Незважаючи на карантин гравці з'їхалися в Зандам з усіх кінців Нідерландів.

Всіх присутніх також звинуватили в порушенні правил дистанціювання. Семеро людей не мали посвідчення особи. Вони були заарештовані і доставлені в поліцейську ділянку.

Всіх оштрафували на 390 євро. Два офіцери отримали легкі травми, за даними поліції, це сталося "в суєті".

У Нідерландах за останню добу підтвердили 1140 нових випадків коронавірусу, загальна кількість заражень зросла до 31 589.

Число загиблих серед людей, які були заражені, збільшилося на 142 до 3601.