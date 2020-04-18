В Нидерландах игроков нелегального покерного клуба оштрафовали за нарушение карантина

В нидерландском городе Зандам полиция разогнала незаконный покерный турнир в коммерческом здании. Все 53 игрока в покер были оштрафованы за нарушение запрета на массовые собрания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Полиция прибыла на место около 3 часов утра после полученного сообщения. Несмотря на карантин игроки съехались в Зандам со всех концов Нидерландов.

Всех присутствующих также обвинил в нарушении правил дистанцирования. Семь человек не имели удостоверения личности. Они были арестованы и доставлены в полицейский участок.

Всех оштрафовали на 390 евро. Два офицера получили легкие травмы, по данным полиции, это произошло "в суете".

В Нидерландах за последние сутки подтвердили 1140 новых случаев коронавируса, общее количество заражений выросла до 31 589.

Число погибших среди человек были заражены, увеличилось на 142 до 3601.