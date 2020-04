ВПС Бельгії за тиждень перехопили 5 російських військових літаків над Балтикою

Літаки бельгійських ВПС, які входять до складу місії повітряної поліції НАТО, за тиждень перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію оприлюднили ВПС Бельгії.

"У літаків ВПС Бельгії, які беруть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, була напружений тиждень. Наш літак F16 і команда виконала 5 перехоплень, пілоти перехопили, серед іншого літаки Су-24, Су-27, Ту-134 і Ан-26", - йдеться в повідомленні.

