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ВПС Бельгії за тиждень перехопили 5 російських військових літаків над Балтикою

Субота, 18 квітня 2020, 15:59

Літаки бельгійських ВПС, які входять до складу місії повітряної поліції НАТО, за тиждень перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію оприлюднили ВПС Бельгії.

"У літаків ВПС Бельгії, які беруть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, була напружений тиждень. Наш літак F16 і команда виконала 5 перехоплень, пілоти перехопили, серед іншого літаки Су-24, Су-27, Ту-134 і Ан-26", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ВПС Бельгії супроводили своє повідомлення фотографіями перехоплених літаків.

Військово-повітряні сили країн НАТО знаходяться в Естонії, Латвії та Литві, в порядку ротації згідно з рішенням Ради Альянсу 29 березня 2004 року, коли країни Балтії стали членами альянсу.

У 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було прийнято рішення продовжити місії ВПС в країнах Балтії на невизначений час. У самих країн Балтії власних винищувачів немає.

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