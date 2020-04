ВВС Бельгии за неделю перехватили 5 российских военных самолетов над Балтикой

Самолеты бельгийских ВВС, входящих в состав миссии воздушной полиции НАТО, за неделю перехватили над Балтийским морем пять российских военных самолетов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию обнародовали ВВС Бельгии.

"У самолетов ВВС Бельгии, участвующих в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, была напряженная неделя. Наш самолет F-16 и команда выполнили 5 перехватов, пилоты перехватили, в том числе самолеты Су-24, Су-27, Ту-134 и Ан-26 ", - говорится в сообщении.

