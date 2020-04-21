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Міністри закордонних справ країн ЄС запевнили Україну у продовженні санкцій проти РФ

Вівторок, 21 квітня 2020, 17:47

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу запевнили Україну про те, що санкції проти Росії будуть зберігатися.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Відеоконференція між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та їхнім колегою з України завершена. Була обіцянка, що санкції щодо Росії повинні залишитися, попри кризу COVID19. Немає ознак того, що будь-яка країна хоче порушити це, але до прийняття рішення залишилося 2 місяці", - написав Джозвяк.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав в Twitter, що провів відеоконференцію з колегами з Данії, Хорватії, Іспанії, Польщі, Чехії, Швеції, Фінляндії, Литви, Естонії, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Румунії та двома представниками інституцій ЄС: комісаром з питань розширення Олівером Варгеї і генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх дій Хельгою Шмідт.

"Приємно мати стільки друзів. Спасибі за те, що ви тримаєте України на порядку денному ЄС", - написав міністр.

Нагадаємо, 13 березня Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній за порушення територіальної цілісності України.

Продовження санкцій було відкладено на день через коронавірус. Санкції полягають у заморожуванні банківських активів і забороні на в'їзд до Євросоюзу.

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