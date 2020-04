Міністри закордонних справ країн ЄС запевнили Україну у продовженні санкцій проти РФ

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу запевнили Україну про те, що санкції проти Росії будуть зберігатися.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Відеоконференція між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та їхнім колегою з України завершена. Була обіцянка, що санкції щодо Росії повинні залишитися, попри кризу COVID19. Немає ознак того, що будь-яка країна хоче порушити це, але до прийняття рішення залишилося 2 місяці", - написав Джозвяк.

the videoconference between EU member states' foreign ministers and their counterpart from #Ukraine is over. there was commitment that sanctions on #Russia should remain despite #COVID19 crisis. No indication that any country wants to break ranks but 2 months to go till decision