Министры иностранных дел стран ЕС заверили Украину в продлении санкций против РФ

Министры иностранных дел стран Евросоюза заверили Украину в том, что санкции против России останутся в силе.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Видеоконференция между министрами иностранных дел стран-членов ЕС и их коллегой из Украины завершена. Было обещание, что санкции в отношении России должны остаться, несмотря на кризис COVID19. Нет признаков того, что какая-либо страна хочет нарушить это, но до принятия решения осталось 2 месяца", - написал Джозвяк.

the videoconference between EU member states' foreign ministers and their counterpart from #Ukraine is over. there was commitment that sanctions on #Russia should remain despite #COVID19 crisis. No indication that any country wants to break ranks but 2 months to go till decision