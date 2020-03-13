Рада ЄС продовжила індивідуальні санкції проти Росії

Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній за порушення територіальної цілісності України.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

Це рішення агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердило також джерело в інститутах ЄС. "Рішення про продовження відбулося. Скоро піде офіційне комюніке", - зазначив співрозмовник агентства.

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Термін дії чинних санкцій спливає 15 березня. Цей пакет ЄС продовжує кожні пів року. Нагадаємо, продовження санкцій було відкладено на день через коронавірус.

Санкції полягають у заморожуванні банківських активів і забороні на в'їзд до Євросоюзу.

Раніше рішення про продовження цих санкцій на засіданні ухвалили посли ЄС. Посол України в ЄС Микола Точицький тоді висловив сподівання на подальші практичні кроки блоку і у відповідь на започаткування Росією залізничного сполучення з окупованим Кримом.