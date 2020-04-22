У Нідерландах через лісові пожежі евакуювали 4 тисячі людей

На півдні Нідерландів евакуювали село із населенням 4 тисячі осіб у зв’язку з пожежею в сусідньому національному парку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.

Минулої ночі жителям Геркенбоша недалеко від німецького кордону наказали залишити домівки з огляду на високий рівень забруднення повітря через задимлення.

Людям дозволили виїхати на своїх власних автомобілях або в транспорті, організованому владою з урахуванням правил щодо непоширення коронавірусної інфекції.

Місцевих жителів з підтвердженими випадками захворювання помістили в "коронавірусний готель" в сусідньому місті Рурмонд.

Вогонь спалахнув у національному парку Майнвег. Наразі не зрозуміло, коли жителям дозволять повернутися додому.

В останні дні в Нідерландах спалахнуло кілька лісових пожеж у зв'язку затяжною сухою і сонячною погодою.