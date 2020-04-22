В Нидерландах из-за лесных пожаров эвакуировали 4000 человек
На юге Нидерландов эвакуировали село с населением 4000 человек в связи с пожаром в соседнем национальном парке.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.
Прошлой ночью жителям Геркенбоша недалеко от немецкой границы приказали покинуть дома, учитывая высокий уровень загрязнения воздуха из-за задымления.
Людям позволили выехать на своих собственных автомобилях или на транспорте, организованном властями с учетом правил нераспространения коронавирусной инфекции.
Местных жителей с подтвержденными случаями заболевания поместили в "коронавирусный отель" в соседнем городе Рурмонд.
Огонь вспыхнул в национальном парке Майнвег. Пока не ясно, когда жителям разрешат вернуться домой.
В последние дни в Нидерландах вспыхнуло несколько лесных пожаров в связи продолжительной сухой и солнечной погодой.