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В Нидерландах из-за лесных пожаров эвакуировали 4000 человек

Среда, 22 апреля 2020, 12:49

На юге Нидерландов эвакуировали село с населением 4000 человек в связи с пожаром в соседнем национальном парке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.

Прошлой ночью жителям Геркенбоша недалеко от немецкой границы приказали покинуть дома, учитывая высокий уровень загрязнения воздуха из-за задымления.

 
 

Людям позволили выехать на своих собственных автомобилях или на транспорте, организованном властями с учетом правил нераспространения коронавирусной инфекции.

Местных жителей с подтвержденными случаями заболевания поместили в "коронавирусный отель" в соседнем городе Рурмонд.

Огонь вспыхнул в национальном парке Майнвег. Пока не ясно, когда жителям разрешат вернуться домой.

В последние дни в Нидерландах вспыхнуло несколько лесных пожаров в связи продолжительной сухой и солнечной погодой.

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Коронавирус Нидерланды стихийные бедствия
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