Польща може знову обмежити доступ у ліси – тепер через посуху

Польща може знову обмежити доступ у ліси через посуху і підвищену пожежну небезпеку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Якщо найближчим часом погода не стане менш засушливою, через два тижні у Польщі можуть обмежити доступ у частину лісів – через підвищену пожежну небезпеку. Про це журналістам розповіли у Державній лісовій службі. Зараз у лісах Польщі спостерігається 2-3 рівень пожежної небезпеки.

Майбутні заборони, якщо будуть запроваджені, стосуватимуться окремих лісів, де ситуація буде найгіршою.

Водночас, не йде мова про повну заборону відвідування лісів. Також в агентстві зазначають, що більшість лісових пожеж стали наслідком не випадкового загоряння, а зумисних підпалів трави, внаслідок яких вогонь поширився на дерева.

Як повідомлялося раніше, на півночі Польщі сотні осіб борються з пожежами, які охопили близько 6 тисяч гектарів Бебжанського національного парку, найбільшого в країні.

Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння – поки невідомо. Ситуацію ускладнює те, що Польща зараз переживає найгірші посухи за десятиліття.

З початку року в країні фіксували вже більше 3000 лісових пожеж різного масштабу.

Нагадаємо, 20 квітня Польща послабила карантинні обмеження, зокрема, відкрила доступ до лісів та парків.