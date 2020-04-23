У Польщі спалахнули масштабні пожежі в найбільшому національному парку

На півночі Польщі сотні осіб борються з пожежами, які охопили близько 6 тисяч гектарів Бєбжанського національного парку, найбільшого в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Боротьба з вогнем триває від неділі. До гасіння залучені пожежні команди з інших регіонів Польщі, пожежні літаки Державної лісової служби, поліцейські вертольоти, безпілотники та солдати Сил територіальної оборони.

За останніми даними, вогонь охопив площу близько 6 тисяч гектарів болотних лугів та лісів.

Весняні загоряння сухої трави та очерету трапляються у національному парку щороку, але теперішні пожежі є найбільшими за всю історію.

Більша частина пожеж відбувається на торфовищах, і там вогонь може довго тліти і підніматися над землею через пориви вітру. В останні роки єдиним порятунком для цього типу пожеж були проливні дощі.

Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо. Ситуацію ускладнює те, що Польща зараз переживає найгірші посухи за десятиліття.

Міністерство охорони довкілля заявило, що пожежу, швидше за все, викликали фермери, які незаконно спалювали траву.

Національний парк Бєбжанський - це найбільший польський національний парк, що займає площу приблизно 59 тисяч га. Він оберігає цінні болотні ділянки та є притулком для багатьох рідкісних видів, особливо водно-болотних птахів та лосів. Саме для тварин полум'я становить величезну загрозу.