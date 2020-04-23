Польша может снова ограничить доступ в леса - теперь из-за засухи

Польша может снова ограничить доступ в леса из-за засухи и повышенной пожарной опасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Если в ближайшее время погода не станет менее засушливой, через две недели в Польше могут ограничить доступ в часть лесов - из-за повышенной пожарной опасности. Об этом журналистам рассказали в Государственной лесной службе. Сейчас в лесах Польши наблюдается 2-3 уровень пожарной опасности.

Будущие запреты, если будут введены, будут касаться отдельных лесов, где ситуация будет наихудшей.

В то же время, не идет о полном запрете посещения лесов. Также в агентстве отмечают, что большинство лесных пожаров стали следствием не случайного возгорания, а умышленных поджогов травы, в результате которых огонь распространился на деревья.

Как сообщалось ранее, на севере Польши сотни человек борются с пожарами, которые охватили около 6000 гектаров Бебжанского нацпарка, крупнейшего в стране.

Накануне огонь в некоторых местах удалось взять под контроль, но сколько еще времени может продолжаться тушение - пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что Польша сейчас переживает худшие засухи за десятилетие.

С начала года в стране фиксировали уже более 3000 лесных пожаров разного масштаба.

Напомним, 20 апреля Польша ослабила карантинные ограничения, в частности, открыла доступ в леса и парки.