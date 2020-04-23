У Білорусі понад 8 тисяч інфікованих коронавірусом, померли 60 осіб

У Білорусі, станом на 23 квітня, померли 60 осіб з коронавірусом, загальна кількість інфікованих перевищила 8 тисяч.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Всього, за даними на четвер, зареєстровано 8022 людини з позитивним тестом на COVID-19 (на 22 квітня була 7281 особа).

У МОЗ Білорусі відзначають, що всі померлі пацієнти також мали низку інших хронічних захворювань.

На 23 квітня одужали і виписані 938 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

Зазначимо, що два тижні тому в Білорусі нараховувалося трохи більше 1 тисячі інфікованих.

Президент Білорусі Александр Лукашенко публічно виступає проти будь-яких різновидів карантину і каже, що проти коронавірусу можна боротися горілкою і тракторами.

Проте громадяни взяли справу в свої руки: дві третини білорусів стали частіше мити руки, 48% припинили відвідування громадських заходів і почали регулярно користуватися антисептиком. З середини березня приватні компанії з власної ініціативи перевели працівників на віддалену роботу.

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