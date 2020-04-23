В Беларуси более 8000 инфицированных коронавирусом, умерли 60 человек

В Беларуси по состоянию на 23 апреля от коронавируса умерли 60 человек, общее число инфицированных превысило 8000.

Такие данные приводит министерство здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Всего, по данным на четверг, зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19 (на 22 апреля был 7281 человек).

В Минздраве Беларуси отмечают, что все умершие пациенты также имели ряд других хронических заболеваний.

На 23 апреля выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Отметим, что две недели назад в Беларуси насчитывалось чуть более 1000 инфицированных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко публично выступает против любых разновидностей карантина и говорит, что против коронавируса можно бороться водкой и тракторами.

Однако граждане взяли дело в свои руки: две трети белорусов стали чаще мыть руки, 48% прекратили посещение общественных мероприятий и начали регулярно пользоваться антисептиком. С середины марта частные компании по собственной инициативе перевели работников на удаленную работу.

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