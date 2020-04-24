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Президенти Литви та Білорусі поспілкувалися вперше за 10 років

П'ятниця, 24 квітня 2020, 08:47

У четвер 23 квітня вперше за 10 років відбулася розмова президентів Литви і Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського президента.

Під час розмови, яка пройшла у форматі відеоконференції, президент Литви Гітанас Науседа запропонував білоруському лідерові Александру Лукашенку допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

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Крім того, лідери обговорили необхідність забезпечення транзиту товарів між країнами та будівництво Білоруської АЕС по сусідству з Литвою.

Науседа підкреслив, що Литва не згодна з вибором майданчика для електростанції, і що питання безпеки АЕС викликає велику стурбованість. 

В ході відеозустрічі обговорювалися нафтогазові і транспортні проєкти в основних галузях, в рамках яких співпрацюють Литва і Білорусь, а також міжурядові ініціативи щодо двостороннього економічного співробітництва.

В рамках підготовки до саміту "Східного партнерства", який відбудеться в червні, Науседа планує провести переговори з главами всіх шести країн-учасниць програми ЄС "Східне партнерство".

Остання розмова між президентами Литви та Білорусі відбулася ще в 2010 році, коли президент Білорусі відвідав Литву.

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