Президенты Литвы и Беларуси пообщались впервые за 10 лет
В четверг 23 апреля впервые за 10 лет состоялся разговор президентов Литвы и Беларуси.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского президента.
Во время разговора, который прошел в формате видеоконференции, президент Литвы Гитанас Науседа предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Кроме того, лидеры обсудили необходимость обеспечения транзита товаров между странами и строительство Белорусской АЭС по соседству с Литвой.
Науседа подчеркнул, что Литва не согласна с выбором площадки для электростанции и вопросы безопасности АЭС вызывают большую обеспокоенность.
В ходе видеовстречи обсуждались нефтегазовые и транспортные проекты в основных отраслях, в рамках которых сотрудничают Литва и Беларусь, а также межправительственные инициативы относительно двустороннего экономического сотрудничества.
В рамках подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в июне, Науседа планирует провести переговоры с главами всех шести стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство".
Последний разговор между президентами Литвы и Беларуси состоялся еще в 2010 году, когда президент Беларуси посетил Литву.