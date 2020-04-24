Президенты Литвы и Беларуси пообщались впервые за 10 лет

В четверг 23 апреля впервые за 10 лет состоялся разговор президентов Литвы и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского президента.

Во время разговора, который прошел в формате видеоконференции, президент Литвы Гитанас Науседа предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Читайте также В Беларуси более 8000 инфицированных коронавирусом, умерли 60 человек

Кроме того, лидеры обсудили необходимость обеспечения транзита товаров между странами и строительство Белорусской АЭС по соседству с Литвой.

Науседа подчеркнул, что Литва не согласна с выбором площадки для электростанции и вопросы безопасности АЭС вызывают большую обеспокоенность.

В ходе видеовстречи обсуждались нефтегазовые и транспортные проекты в основных отраслях, в рамках которых сотрудничают Литва и Беларусь, а также межправительственные инициативы относительно двустороннего экономического сотрудничества.

В рамках подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в июне, Науседа планирует провести переговоры с главами всех шести стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство".

Последний разговор между президентами Литвы и Беларуси состоялся еще в 2010 году, когда президент Беларуси посетил Литву.