Італія відмовилася від ідеї прозорих кабінок на пляжах для захисту від коронавірусу

Міністр культурної спадщини і туризму Італії Даріо Франческіні відкинув ідею пластикових кабінок на пляжах, які мали б захищати від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

" Я бачив цю ідею з пластиком і знаходжу її жахливою і відверто непрактичною. Я попросив науковий комітет підготувати приписи для пляжів, врегулювати відстані між парасольками, передбачити дезінфекцію, дати закладам час на самоорганізацію. Тоді нам доведеться зайнятися темою контролю на вільних пляжах" – сказав він.

За словами міністра, для гір теж будуть розроблені спеціальні правила, але там йдеться про більший простір, тому регулювання більше стосуватимуться гірських баз.

Франческіні також анонсував відкриття у травні тих музеїв та археологічних об'єктів, які здатні відповідати вимогам безпеки, зазначеним науковим комітетом, таких як Помпеї або Колізей.

"З першого дня я борюся за те, щоб пояснити, що туризм є найбільш постраждалою галуззю, - підкреслює міністр. - З цієї причини я прошу уряд прийняти конкретні і надзвичайні заходи в наступному указі, починаючи від податкових пільг для оренди і компенсації втрати обороту, закінчуючи ресурсами як для адаптації і санації структур, так і для просування".

При цьому в Італії цього року не чекають масового приїзду іноземців, орієнтуючись більше на внутрішній туризм.

На питання про те, як довго триватиме закриття кордонів, міністр відповів: "Це буде залежати від епідеміологічної тенденції і вибору держав. Вчора я брав участь у роботі G20 з туризму, а в понеділок відбудеться засідання міністрів ЄС. Побоювання і бажання виїхати однакові для всіх, але цього року міжнародного туризму не буде. Звідси і план "Подорожі по Італії" для великих інвестицій у внутрішній, ближній туризм".

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