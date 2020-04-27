Италия отказалась от идеи прозрачных кабинок на пляжах для защиты от коронавируса

Министр культурного наследия и туризма Италии Дарио Франческини отверг идею пластиковых кабинок на пляжах, которые должны были бы защищать от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

" Я видел эту идею с пластиком и нахожу ее ужасной и откровенно непрактичной. Я попросил научный комитет подготовить предписания для пляжей, урегулировать расстояния между зонтиками, предусмотреть дезинфекцию, дать заведениям время на самоорганизацию. Тогда нам придется заняться темой контроля на свободных пляжах", – сказал он.

По словам министра, для гор тоже будут разработаны специальные правила, но там речь идет о большее пространство, поэтому регулирование больше коснутся горных баз.

Франческини также анонсировал открытие в мае музеев и археологических объектов, которые способны соответствовать требованиям безопасности, указанным научным комитетом, таких как Помпеи или Колизей.

"С первого дня я борюсь за то, чтобы объяснить, что туризм является наиболее пострадавшей отраслью, - подчеркивает министр. - По этой причине я прошу правительство принять конкретные и чрезвычайные меры в следующем указе, начиная от налоговых льгот для аренды и компенсации потери оборота, заканчивая ресурсами для адаптации и санации структур, так и для продвижения".

При этом в Италии в этом году не ждут массового приезда иностранцев, ориентируясь больше на внутренний туризм.

На вопрос о том, как долго продлится закрытие границ, министр ответил: "Это будет зависеть от эпидемиологической тенденции и выбора государств. Вчера я участвовал в работе G20 по туризму, а в понедельник состоится заседание министров ЕС. Опасения и желание уехать одинаковы для всех, но в этом году международного туризма не будет. Отсюда и план "Путешествия по Италии" для крупных инвестиций во внутренний, ближний туризм".

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